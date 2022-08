Olivia Newton John y John Travolta, Grease, foto Paramount Pictures

El actor Jonh Travolta le dedicó palabras emotivas en sus redes sociales a su querida amiga, Olivia Newton-John, fallecida este lunes a sus 73 años.

“Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre!. ¡Tu Danny, tu John!”, indicó.

Posteo de John Travolta tras la muerte de Olivia Newton John. Foto: Instagram @johntravolta

Los actores fueron muy amigos y protagonizaron juntos una película icónica de los Estados Unidos, "Grease", de la década de los 70.

En ese film, Olivia Newton había interpretado a Sandy, una adolescente recién llegada a Estados Unidos, mientras Travolta había personificado al audaz Danny.

En la fiesta de los 40 años de la película "Grease" (1978), los actores se reencontraron y recordaron algunos pasos de la canción, "You are the one that I want", éxito de la película.

You are the one that I want, Grease (1978)

Más éxitos que protagonizó Olivia Newton

En 2017 protagonizó Sharknado 5: Global Swarming

En 2011 estuvo en Una boda de muerte

En 2009 participó en Glee - Temporada 1

En el año 2000 estuvo en Sordid Lives

En 1997 protagonizó Murphy Brown - Temporada 10

En el año 1996 participó en It's my Party (Fiesta de despedida)



En 1988 estuvo en La loca aventura del matrimonio

En 1983 estuvo en la película Tal para cual



En 1980 estuvo en Xanadú



En 1978 protagonizó Grease (Brillantina)

Noticias relacionadas