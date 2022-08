Incendio en Quilmes. Foto: NA.

El cuartel de Bomberos de la localidad bonaerense de San Franciso Solano concurrió a una casa por un incendio y se encontró con una mujer de 77 años totalmente calcinada y maniatada en su cama.

Según confirmaron fuentes policiales, el hecho ocurrió este miércoles a la madrugada, alrededor de las 5, en la vivienda de la víctima, Emilia Carlomagno, ubicada en Calle 843 entre 891 y 892, y a la que llegaron los bomberos por la denuncia del incendio.

Macabro hallazgo

Tras combatir las llamas, personal de Bomberos ingresó a la vivienda y encontró sobre la cama a la mujer totalmente calcinada y maniatada: sus manos estaban atadas hacia adelante con un buzo y sus piernas con una frazada.

Las fuentes informaron que no se observaron signos de violencia en el ingreso a la vivienda y tampoco faltantes.

La investigación quedó a cargo del fiscal Jorge Saizar, de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Quilmes, quien ordenó preservar la escena y que se realicen las pericias correspondientes los criminalistas. Además, solicitó realizar de urgencia la autopsia a la víctima.

Trabajaban en el lugar efectivos de la Policía Científica, peritos de los Bomberos de Hudson, y personal de GTO abocado a la búsqueda de material fílmico y testigos para conocer las circunstancias en las que se produjo el crimen y llegar al o los autores.

