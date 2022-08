Nicolás Pachelo ante la prensa. Foto: NA.

Nicolás Pachelo, acusado como coautor del crimen de María Marta García Belsunce, se decidió a hablar frente a las cámaras. Sin dejar de lado su costado desafiante arremetió contra la familia de la víctima: “Yo no voy a formar parte del show de los García Belsunce que me acusan (del crimen) y se sientan acá a insultar fiscales”.

El cambio en la estrategia de defensa de Pachelo se debe a la sugerencia de su abogada Raquel Pérez Iglesias, que se sumó a su defensa durante el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce.

Del personaje evasivo y reacio a los medios, una postura que cultivó durante casi dos décadas, Pachelo se lanzó a hablar tanto en la sala de audiencias como con los periodistas. Frente a los fiscales y los jueces ya se animó cuatro veces. La última fue este miércoles cuando por primera vez amagó con responder preguntas de la parte acusatoria: le concedió una al abogado querellante Gustavo Hechem y cuando éste se la hizo respondió con una chicana que eso ya lo había contestado: “Chau, perdió”.

Declaraciones de Pachelo. Video: NA.

Con los periodistas, en tanto, primero brindó un par de entrevistas telefónicas desde la cárcel, y ahora lo hizo frente a reporteros que cubren el juicio en San Isidro a cámaras de televisión, aunque con algunas condiciones, como por ejemplo la duración y la forma. Pareciera que hay algo que Pachelo no puede cambiar y eso es tener el control de la situación.

En los poco más de siete minutos que estuvo parado frente a las cámaras, con su abogada al lado acotando cada vez que lo creyó necesario, Pachelo se defendió: “No hay ninguna prueba que me incrimine, no se me sitúa en la escena del crimen y ni siquiera se me sitúa en la puerta (de la casa de la víctima)”, aseguró.

Con un gesto serio y una actitud un tanto desafiante, el ex vecino problemático de Carmel -siempre bajo sospecha por robar desde palos de golf hasta computadoras- eludió las preguntas como lo hizo durante los últimos 20 años.

Un personaje oscuro

A nadie le llama la atención la ausencia de su familia o amigos en la sala en las audiencias. Sus hermanos no quieren saber nada de él desde hace años, sus hijos tampoco y mucho menos su ex esposa, Inés Dávalos. Solo su incondicional abogado Roberto Ribas, quien asumió una especie de tutela desde que su se suicidó su padre, Roberto Pachelo, no se despega de su lado en ningún momento.

Pero los años de esplendor de Ribas, en los que prácticamente oficiaba de vocero de Molina Pico, parecen haber quedado atrás y ahora tuvo que sumar a la defensa a Pérez Iglesias y Marcelo Rodríguez Jordan para resistir el embate del Ministerio Público Fiscal.

Pachelo tiene la convicción de que las pruebas en su contra no son concluyentes: nunca se encontró el arma asesina y tampoco lo pueden ubicar en la escena del crimen. Pero hay muchos indicios testimonios que sí lo complican, según sostienen los fiscales. El primero es que su coartada se desmoronó y a la hora que mataron a María Marta, alrededor de las 18:30 de acuerdo con la pericia que benefició a Carlos Carrascosa, él todavía estaba adentro del country Carmel. El otro es que, a diferencia del viudo, él sí habría tenido un móvil para matarla y es que ella lo descubrió mientras robaba en su casa, justo la mujer que quería que lo echaran del country porque sospechaba que le había secuestrado al perro.

