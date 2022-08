Piñón Fijo. Foto: Instagram/pinonfijo.

Piñón Fijo salió a responder luego de que su hija Sol lo acusara de maltratador. Hizo un descargo y explicó cuál es el conflicto. Fue durante una conferencia de prensa en la Municipalidad de Colonia Caroya.

El enfrentamiento familiar ocurrió porque el artista utilizó sus redes sociales para contar que no podía ver a su nieta, y exigió sus derechos como abuelo. Después de las repercusiones que tuvo el tema mediáticamente, admitió que no fue lo ideal haberse manifestado en redes sociales.

Dijo Piñón Fijo “Si lo tuviera que volver a hacer… no lo haría. Fue hacer un posteo en las redes diciendo que extrañaba a mi nieta. Eso desencadenó una serie de conjeturas en el periodismo, en la prensa, y esa bola de nieve que se generó le hizo daño a mis hijos y ya sabemos la reacción”.

El descargo de Piñón Fijo. Video: Instagram/Oyeradiook.

Y también agregó: “Voy a pensar tranquilo como dar una respuesta clara. Hay una parte dolorosa, hoy en día es fácil acusar de maltrato, violencia y omitir decir claramente la verdad te deja parado en el lugar de cosas muy serias”.

Finalizando la entrevista, explicó que este tema lo hablará sin entrar en personaje: “Estas cosas no las voy a hablar como Piñón. Ya veré qué medidas tomo. Es medio bizarrro y patético que un payaso esté hablando de cosas demasiado serias… A mis hijos los amo, a mis nietos los amo, nunca haría nada para hacerles daños, pero bueno, la vida tiene una dinámica que no siempre uno la maneja”, remarcó.

Piñón irá a la justicia para ver a su nieta

En Socios del Espectáculo, el payaso contó que seguirá el conflicto en la justicia para poder ver a su nieta.

“Quiero saber si es verdad que vas a ir por la parte legal para poder ver a tus nietos”, le preguntó Karina Iavícoli.

Y Fijo respondió: “Sí. Yo solo hice un posteo y no agregué más nada. Todo lo demás son conjeturas de la prensa. Prefiero no agregar nada porque considero que va a ser un lío”.

“¿Pero lo que dicen es real? ¿No los podés ver?”, indagó la panelista. “Sí, gracias por entender”, finalizó el payaso, y no respondió nada más.

