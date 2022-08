Mica y Fernando. Foto: Instagram/micavazquezok - fergago5oficial

Mica Vázquez, recordada actriz de Rebelde Way, Floricienta y Chiquititas, recordó su viejo romance con Fernando Gago que incluyó infidelidades, amenazas y desengaños.

La actriz reconocidó que el actual entrenador de Racing, le fue infiel con Gisela Dulko, con quien terminó casándose y teniendo tres hijos. Mica reconoció que le revisaba los mails; pero supo la verdad gracias a que la arquitecta, que les estaba construyendo la casa, le reenvió un mensaje que Gago le había escrito a Dulko.

“La arquitecta que estaba haciendo nuestra casa, la casa que nos estábamos construyendo en Madrid después de cuatro años de novios, me reenvió un mail y no sé por qué, ese mail él se lo había mandado a Gisela Dulko diciéndole ‘mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor’”, contó Micaela a Luzu TV, el programa que conduce Diego Leuco.

El conductor no entendió mucho, entonces le preguntó: “O sea, ¿sobre tu casa él le mandó eso a Gisela?”. Micaela respondió: “Sí, y ni te explico después ver las notas de ellos dos diciendo ‘en casa con los perros y mi marido’. Era mi marido, mis perros y mi casa, la concha de la lora”.

“Imagínense el trabajo en terapia que tuve que hacer. Pero al margen de eso, que yo igual era chica y en ese momento lo vivía todo como mucho más grande, a los 22, 23 años, éramos muy chicos”, concluyó la actriz.

Video: YouTube Canai.

El momento que Fernando traicionó a Micaela

Después de viajar a los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, donde Gago conoció a Dulko, Micaela contó que lo notó algo raro: “Volvió raro de ahí. Y viste esto de la percepción… yo dije ‘éste está en otra’... en una relación paralela estaba, literal. Y pasaron varios meses hasta que nos separamos."

Luego siguió: “Al principio viste que vos creés ‘bueno, lo voy a cambiar… está enamorado…’ Pero pasaron tantas, pasó tanta agua abajo del puente que en un momento dije ‘no, bueno, esto es patológico, no va a cambiar nunca’”, contó con sinceridad.

También admitió que le costó mucho separarse: “A mí me costó mucho separarme, porque yo me separé amándolo. Yo lloraba y él me decía ‘si vos me dejás yo me tiro a las vías del tren’ más o menos. Fue una relación medio enfermiza".

Al finalizar, reconoció que le pidió perdón: “Me pasaron muchas cosas con él, tuve mucho dolor, mucha bronca, mucho enojo y no le guardo rencor… O sea, lo quiero. De hecho nos reencontramos después de muchos años y él me pidió perdón por un montón de cosas”, concluyó.

