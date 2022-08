Bolsonaro vs el youtuber Wilker Leao. Foto: captura de video.

Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil y en plena campaña para buscar su reelección, vivió un tenso momento tras forcejear e intentar quitarle el celular a un youtuber. El hecho ocurrió a la salida del Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial.

La escena fue filmada por un camarógrafo de la cadena de noticias Globo, quien rápidamente viralizó las imagenes.

El mandatario de ultraderecha estaba saliendo del Palacio de la Alvorada luego de saludar a algunos seguidores, como ocurre todos los días, hasta que en el medio de la gente se filtró el youtuber de la derecha militarista Wilker Leao, que comenzó a gritarle "cobarde" "vago" y otra acusación de alto contenido sexual para reprocharle que ha entregado el control del gobierno al bloque parlamentario de derecha conocido como Centrao.

Mientras gritaba, el youtuber se filmaba, hasta que el presidente se bajó de su automóvil, dijo que quería charlar, pero lo tomó de un brazo y comenzó a forcejear para intentar quitarle el teléfono celular.

Your browser does not support the video element.

La reacción de la custodia presidencial

En ese momento, la custodia presidencial separó a Bolsonaro de Wilker y comenzó a empujar al youtuber.

Leao suele provocar a los seguidores de Bolsonaro y a los del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT).

Durante el video, el youtuber lanzó la frase "tchuchuca do Centrao", que significa algo así como "perrita del Centrao", un insulto de contenido sexual para achacarle al presidente que ha cedido ante la llamada "vieja política".

El hecho ocurrió cuando Bolsonaro se dirigía al aeropuerto con destino a Sao José dos Campos, San Pablo, para un acto de campaña de cara a las elecciones del 2 de octubre.

Según la prensa local, el youtuber conversó con Bolsonaro al final del episodio, cuando fue controlado por los custodios.

Noticias relacionadas