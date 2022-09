Incendios en Jujuy. Foto: NA.

Córdoba, Salta y Jujuy son las provincias más afectadas por los incendios y ya hay más de 4 mil hectáreas en llamas en nuestro país.

En Jujuy, alrededor de 4.000 hectáreas fueron afectadas por un incendio originado en la localidad de Yuto, ubicada a pocos kilómetros del Parque Nacional Calilegua.

El incendio forestal se inició en esa pequeña localidad, perteneciente al departamento Ledesma, y las llamas se propagaron rápidamente por efecto de las altas temperaturas y el viento.

En las últimas horas el fuego avanzaba hacia El Bananal y Caimancito, lo que llevó a cortar el tránsito por la Ruta Nacional 34 (entre Calilegua y Yuto), y la ruta provincial 1, como así también el suministro de energía eléctrica.

Ante este panorama, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo de la Nación decidió reforzar el operativo con el envío de 50 brigadistas, pertenecientes al Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF).

La yunga es una reserva de biósfera de 1,3 millones de hectáreas de selva, bosque, pastizales y cultivos.

La situación en Córdoba

Dos focos de incendios forestales se mantienen activos en el valle de Punilla de la provincia de Córdoba, uno se circunscribe en La Cumbre y el restante entre Huerta Grande, La Falda y Villa Giardino, mientras que los restantes se encuentran contenidos sin riesgo de interfase (daños a inmuebles en área urbana o rural), informaron desde el Gobierno provincial.

“Hay actividad en las zonas de alta montaña y se está trabajando en el camino viejo que une La Cumbre con Ascochinga, donde se redujo sustancialmente la actividad pero persiste el peligro de reinicios”, detalló el secretario de Gestión de Riesgo Climático, Claudio Vignetta.

En ese lugar trabajan dos aviones hidrantes, mientras que en el sector de La Granja-Ascochinga-La Pampa la cabeza y dos flancos del incendio están contenidos. Aún se trabaja sobre la cola de las llamas.

En la zona de la estancia San Miguel, trabajan dos aviones hidrantes, dos helicópteros y efectivos en tierra que serán reforzados con otras dotaciones en las próximas horas, sostuvo el funcionario.

En la zona de La Falda-Villa Giardino-La Cumbre (Punilla) las llamas se encuentran en una quebrada.

Salta, también afectada

En Salta la situación no fue muy diferente y desde Defensa Civil se comunicó que “trabajan en incendios forestales en Orán, Colonia Santa Rosa, Embarcación, Urundel y Aguaray, entre otros puntos de la provincia, y en Yuto, localidad de Jujuy colindante con Urundel”, se informó.

Por tal motivo, desde el gobierno se aseguró que mantienen controladores activos y al igual que en Jujuy, también se registraron daños en el sistema eléctrico.

