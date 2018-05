¡Bomba! Dani Alves se queda afuera del Mundial de Rusia por lesión

Dani Alves se perderá el Mundial de Rusia 2018 salvo una sorpresa de última hora, según informan medios brasileños.

El lateral del PSG, que se lesionó en la final de la Copa de Francia ante Les Herbiers, no logrará recuperarse a tiempo y será baja de la "canarinha" en la gran cita futbolística.

Your browser does not support the video element.

Alves se lesionó el pasado martes en el Stade de France y, a pesar de que en primera instancia se apuntaba a que sufría solo una distensión del ligamento de la rodilla derecha, los estudios habrían confirmado una complicación que lo dejarían afuera de Rusia 2018.

Por el momento no existe confirmación oficial sobre el hecho de que Dani Alves se quede definitivamente fuera de la lista de Brasil para la cita, pero todo apunta a que llegará en breve.