La gente y el debate sobre despenalización del aborto: "Esto es histórico"

En el recinto de Diputados la sesión por el debate sobre la despenalización del aborto y afuera, la gente de vigilia y opinando sobre un tema tan sensible para toda la sociedad.

Nadie quedó al margen y todos han dicho lo que piensan

Your browser does not support the video element.

Canal 26 estuvo en cercanías del Congreso y habló con los manifestantes. Con opiniones divididas, casi como en la Cámara de Diputados, todos sostuvieron en cambio que esta es una jornada de las más importantes y que el debate "es histórico".