Aborto: el llanto de la diputada que impulsó el proyecto

Silvia Lospennato, diputada del PRO por la provincia de Buenos Aires, fue una de las legisladoras que impulsó originalmente el proyecto para la legalización y despenaliazión del aborto. Lospennato también se convirtió este jueves en una de las grandes protagonistas del debate en la Cámara Baja cuando habló en el cierre de las exposiciones. Dio un emotivo discurso que cerró en medio del llanto.



“Dijeron que quieren salvar las dos vidas. Es una falacia. Lo que quieren es forzar a una mujer a ser madre”, dijo Lospennato.

Your browser does not support the video element.

"El movimiento de mujeres acercó el proyecto. Macri vio a la sociedad madura. Todos tenemos la posibilidad de modificar una ley que tiene 100 años y pasamos un proceso de profundo aprendizaje. De eso no hay vuelta atrás", aseguró la diputada, quien luego agregó: "No pudieron explicar cómo van a evitar que una mujer aborte".



Finalmente, emocionada hasta las lágrimas, dijo Lospennato en medio de una verdadera ovación:"Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley".

Your browser does not support the video element.

Lospennato también mencionó a todas las mujeres que hicieron posible que el debate por el aborto llegara al Congreso.