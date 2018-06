Filmus sobre aborto legal: "Es un paso muy grande para la Argentina para la salud pública"

La ley por la despenalización del aborto obtuvo media sanción en Diputados con 129 a favor, 125 en contra y 1 abstención. A la salida, el diputado Daniel Filums dialogó con la prensa.

"Es un paso muy grande para la Argentina para la salud pública y evitará muchas internaciones. Hemos avanzado en los derechos, desde que recuperamos la Democracia hemos empleado los derechos y esta vez lo hicimos con la mujer", dijo al ser consultado sobre sus sensaciones.

El diputado fue consulado sobre la educación sexual y dijo: "Proponemos la educación sexual obligatoria en todas las escuelas, este proyecto tiene un capítulo dedicado a la prevención para que puedan tomar las decisiones."

"Esta ley debe ser reglamentada por el Gobierno Nacional y por las provincias. Debe ser implementada paulatinamente, primero hay que esperar el respaldo del Senado y luego aplicarse de acuerdo a los centros de salud", explicó.

Al finalizar concluyó: "La aplicación total tomará un tiempo, aunque el comienzo es inmediato".