Funes de Rioja de UIA: "El 60% de las empresas no podrán pagar el bono de fin de año"

En diálogo exclusivo con RADIO LATINA FM 101.1, Daniel Funes de Rioja, titular de la cámara de alimenticias COPAL y uno de los vicepresidentes de la UIA habló del pago del bono de fin de año y alertó sobre el mismo.

"El 60% de las empresas no podrán hacer frente al pago de un bono de fin de año", sentenció en diálogo con Paulino Rodrigues.

"Nadie discute la realidad económica argentina: tiene inflación, tiene contracción de la actividad productiva y del consumo, por ende cualquier solución que genere un puente entre poder adquisitivo y consumo está bien visto, dentro de lo razonable porque hay paritarias que se cerraron por cifras muy altas. Pero cómo afronto esto, cuando se tiene, no menos del 60% de las PyMEs de la Argentina, que son el noventa y pico por ciento de las empresas, están con dificultades muy serias porque no sólo no tienen actividad productiva, tiene problemas de cadena de pagos y no tienen recursos financieros y hoy la tasa de interés que tienen que pagar por una operación son muy fuertes y entonces cómo generamos ese puente para hacerlo posible... Lo que ponemos es un alerta, ese decreto tiene que ser cumplido, pero debe ser cumplible", expresó Funes de Rioja.

"Se va a trabajar en forma tripartita en el decreto", sostuvo y remarcó: "Pedimos un financiamiento a tasa razonable".

El bono sería para "el caso de los convenios que han quedado desactualizados, porque firmaron el 15% ó 20%. Hay convenios de estos últimos tiempos que ya tienen en cuenta una inflación más alta".