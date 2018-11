ISIS se adjudicó el ataque terrorista en Melbourne

El Estado Islámico (EI) reivindicó el ataque con cuchillo que este viernes dejó un muerto y dos heridos en Melbourne, según la agencia de propaganda Amaq del grupo yihadista.

El incidente se ha registrado en el barrio de negocios de Melbourne a la hora en la que los empleados empezaban a salir de sus centros de trabajo para el fin de semana.

"El autor de la operación [...] en Melbourne [...] era un combatiente del Estado Islámico y llevó a cabo la operación en respuesta a llamamientos a atacar a ciudadanos de países miembros de la coalición" internacional antiyihadista dirigida por Estados Unidos, indicó Amaq. La policía australiana trata el ataque como un "acto terrorista".