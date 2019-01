Video de la cola de Maluma al descubierto se volvió viral

Mientras Maluma disfruta de sus vacaciones en las playas paradisíacas de Colombia, un video donde se ve la cola del cantante se volvió viral. Una mujer, que sólo se le escucha la voz, le baja el short y se burla de la blancura de su piel en la zona de la cola por su exposición al sol durante su descanso.

La broma de esta mujer es aceptada y continuada por el cantante, que se lo ve acostado en una cama, se ríe y comienza a cantar uno de sus últimas canciones junto con Wisin y Yandel: “La luz, la luz se fue”, dice el joven artista urbano.

El colombiano regresó a su tierra para pasar las fiestas de fin de año y aprovechar algunos días junto a su gente antes de comenzar con la gira mundial. El lugar elegido fue Cartagena de Indias, en el norte de Colombia que cuenta con unas playas paradisíacas, donde Maluma aprovechó para fotografiarse y publicar su primera foto del año 2019, según él menciona allí en el mensaje que acompaña la imagen.

El video fue compartido por la cuenta @remakemedia y enloqueció a las fans, que quedaron fascinadas con esta filmación y generaron con su interacción que el mismo se vuelva viral.

Maluma es toda una estrella mundial con 38 millones de seguidores en Instagram y fans en todo mundo, que llenan los estadios cada vez que el cantante se presenta a realizar sus shows. El colombiano cuenta con siete nominaciones a los Premios Lo Nuestro, donde se destacan sus participaciones por los galardones de “Artista Premio Lo Nuestro del Año” y “Video del Año”, por su famosa canción “El Préstamo”.