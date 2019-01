Massa en ruta: comenzó el "mano a mano" con la gente por todo el país

Sergio Massa comenzó a recorrer las rutas del país buscando el "mano a mano" con la gente. La idea es que durante las vacaciones de verano él esté trabajando, recorriendo en auto las rutas de varias provincias y parando en los diferentes pueblos sin organización previa.





La primer salida se realizó el día de ayer desde Miramar con rumbo hacia el interior de Buenos Aires parando en varios pueblos de la ruta y en el día de hoy puso rumbo a Chascomus.





"Massa en ruta" simboliza el escuchar a la gente para seguir recolectando tantos mensajes que la gente necesita hacer llegar para buscar una alternativa a la situación que hoy se está atravesando en materia económica y de seguridad.

Arriba del auto con Massa al volante fue escuchando su lista de Spotify que preparó y sigue ampliando para los próximos viajes a realizar como Corrientes, la Pampa, Chubut, Rio Negro entre otros próximos destinos.





En el primer Road Trip se sumo en unos de los tramos el intendente de Miramar, Germán Di Cesare para hablar del estado de situación de la provincia y la problemática que le acercan los vecinos. Luego fueron a una Pyme tecnológica de Otamendi, recorrer la ciudad y hablar mucho con los turistas y los locales. Hacia la noche tuvieron la oportunidad de jugar con dos leyendas del paddle: Alejandro Lasaigues y Gustavo Maquirrain.



En Chascomus junto al intendente local, Javier Gaston, se detuvieron a conversar con los propietarios de la estación de servicio ACA del KM 121 ruta 2 quienes le informaron que en marzo dejarán de prestar servicio debido a las astronómicas facturase de gas y luz que reciben, también visitaron un centro de jubilados donde organizan feria americana de ropa para poder agregar un ingreso extra a sus magras jubilaciones. Ambos se acercaron al monumento dedicado a Raúl Alfonsin oriundo de esa ciudad.



En el video, Massa y el intendente Di Cesare conversan sobre la temporada en esa ciudad balnearia y como afecta la caída del consumo. "Esta hubiera sido la peor temporada de los últimos 15 años si no fuera porque mucha gente que antes veraneaba afuera ahora se queda en la Argentina", explica Di Cesare. En tanto que Massa agrega que "la gente que antes viajaba al exterior ahora se queda en la Argentina, y los que veraneaban en la Argentina ahora se quedan en sus casas".