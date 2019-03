El diputado nacional, Axel Kicillof, visitó las localidades de 25 de mayo, Saladillo y Tapalqué con el objetivo de desarrollar diversas actividades en cada uno de los distritos.



A su llegada a 25 de mayo, Kicillof fue recibido por el intendente Hernán Ralinqueo. Juntos recibieron en el Palacio Municipal a representantes productivos, comerciales y agropecuarios de la zona con quienes analizaron la situación de cada sector afectados fuertemente por el alza en las tarifas; las tasas de interés para el financiamiento y la caída del consumo.

Para finalizar mantuvo un encuentro con vecinos en la Plaza Mitre. Allí se refirió al contexto social y político, y expresó que “la política económica de Macri está matando la industria nacional. Es nuestra responsabilidad parar este industricidio. Tenemos oportunidad de revertirlo”.

“No es un gobierno austero. Despilfarran millones en deuda e intereses para el sector especulativo y le recortan a maestros, jubilados y trabajadores” aseguró el legislador nacional.

En la continuidad de la recorrida, Kicillof llegó a Saladillo donde visitó el Frigorífico de chacinados Angelani y la industria Cicare.

En el cierre de la recorrida se realizó una charla con los vecinos en la plaza 25 de Mayo. “Macri y Vidal orquestaron una campaña para suplantar a la política por el marketing. Fabricaron promesas en base a las demandas de la sociedad, pero nunca tuvieron interés en cumplirlas” aseveró.

“Le vamos a mostrar que el problema no somos los argentinos, el problema es este gobierno”. Y en esa línea aseguró “Necesitamos un gobierno que vuelva tener como prioridad a la gente, al trabajo, a la salud, a la educación, a la industria”.

El último destino de la jornada fue Tapalqué donde Kicillof se reunió con el intendente local, Gustavo Cocconi. En el encuentro conversaron sobre las obras y la gestión en el Municipio.



En el encuentro con los vecinos de Tapalqué, Kicillof afirmó “pasamos del ‘vivíamos por arriba de nuestras posibilidades’ a que nos hagan vivir por debajo de nuestras necesidades”.

“Seguiremos defendiendo la escuela pública porque no hay país posible sin educación. Por eso quiero expresar mi solidaridad con los maestros a los que además de quitarle poder adquisitivo a su salario, la gobernadora Vidal se dedica a desprestigiar a diario”.

“Si volvemos a confiar en nuestra industria, en nuestra producción; si volvemos a apostar por la educación pública de calidad, por el desarrollo científico y tecnológico se sale adelante. Así la provincia y el pais se pone a funcionar nuevamente”.