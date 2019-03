Sergio Massa brindó una entrevista a El Cronista donde habló de todos y todos a cinco meses de las elecciones, además fue muy crítico con el Gobierno de Mauricio Macri y fue tajante: "Se está terminando".



Respecto a porqué cree que en estas elecciones de octubre tiene chances de ganar, dijo: "Porque la sociedad está harta de discutir a quién odia menos y lo que quiere es sacar a la Argentina adelante. Los argentinos están hartos de tener que elegir entre a quién odian menos, mientras caen los salarios, cierran los negocios, cierran las pymes, suben las tarifas, la nafta, el transporte todos los días sienten que están un poco peor. La sociedad argentina lo que quiere es ponerse de pie y salir de este estado desastroso en el que vivimos todos los días en la incertidumbre por falta de timón. Acá el problema más serio es el que el Gobierno no tiene rumbo, entonces la sociedad vive con una enorme angustia el día a día".



Sobre la visión que tiene el Presidente, agregó: "A la soberbia y la insensibilidad, se le agrega el capricho del Presidente, que está manejando un auto que está hundido en el barro y en lugar de bajarse, tratar de ver cómo lo saca del fango y cómo lo vuelve a poner en camino, acelera y lo sigue hundiendo. Pero, además, el Gobierno no tiene programa económico. Si la discusión es cuánto subís la tasa para contener el dólar y subís la tasa e igual se te escapa el dólar, en realidad lo que está claro es que el mercado, los inversores, los ahorristas, la sociedad, te perdió la confianza".



Al hablar de su vínculo con la sociedad, expresó que está "tratando de reconstruir la confianza desde haber aprendido de mis errores". Agregó: "Hoy digo lo que siento y cuento cómo podemos salir. Sabemos cómo salir de esta crisis que vive la Argentina y transmito mis ideas poniendo por delante la responsabilidad de que la gente se quede tranquila, de que el esfuerzo va a estar puesto en construir una nueva mayoría y un nuevo gobierno. Si me toca liderar, bien, y si no me toca, porque la gente me pone en otro lado, voy a poner la misma pasión y energía que si me tocara liderar para que Argentina salga de este fracaso".

"En una primaria la gente va a decidir quién lidera Alternativa Federal, la alternativa a Macri. Y en esa primaria me puede tocar a mí o a otro. Si le toca a otro, voy a ser el primero en ponerme a trabajar para que ese otro sea presidente y dé un nuevo gobierno a la Argentina", dijo sobre las PASO.

Respecto a Roberto Lavagna y su intención de no ir a primaria, manifestó: "Yo hablo mucho con Roberto y, además, nadie puede imaginar que lo que haga yo va a ser distinto a lo que haga Roberto. No podés imaginarte a Massa sin Lavagna o a Lavagna sin Massa, cuando hace siete años que construimos un mismo camino. En 2015 fue UNA. Lo tenía también a José (Manuel de la Sota) que, desgraciadamente, murió y hoy es una pérdida que sentimos mucho, porque era una columna vertebral muy importante de la construcción de la alternativa".



Siendo consultado sobre su vínculo con la ex presidente Cristina Krichner y si retomaría un diálogo de cara a las elecciones, dijo: "Tengo una postura clara que tiene que ver con qué no se qué va a hacer la ex presidenta, pero yo no voy a dejar de hablarle al votante de Unidad Ciudadana que quiere otro gobierno en la Argentina y decirle "cuidado, porque si llevás una candidata que pierde en segunda vuelta, sos funcional a Macri. Construyamos una nueva mayoría, una nueva alternativa a este gobierno. No te encierres en la idea de la venganza, la nostalgia. Pensemos que hay que construir otro país".

Respecto a la situación económica después de octubre, manifestó: "Hoy la situación es igual o peor que la del 2001, te diría que en algún punto hoy es peor, porque en el 2001 había crédito y ahora no lo hay. Hay que rediscutir el acuerdo con el FMI, plantear una salida a la portuguesa y no a la griega, hay que bajar impuestos, sobre todo a los sectores del consumo, trabajo, jubilados y a los exportadores para generar dólares genuinos. Hay que asumir el riesgo como Estado desde el BCRA de asegurar la tasa para el que invierte, para el que aumenta capacidad instalada, para el que genera empleo, hay que animarse a transformar los planes sociales en planes de empleo y capacitación laboral transformando el monto del plan en el piso sobre el cual con un bono de la seguridad social le generamos a la pyme la oportunidad de tomar uno, dos o tres beneficiarios de planes sociales. Imaginate que tenemos 800.000 pymes y, si les reconocemos impositivamente y les reconocemos el piso del plan, con que cada una te tome uno o dos empleados estás en 1.500.000 de planes volviendo al mercado de trabajo".

Sobre Vidal, opinó: "Es víctima del fracaso de Macri que la arrastró, pero además tiene una dificultad, tiene un gabinete que si hoy nos paramos en la calle y preguntamos el nombre de tres ministros la gente no nos puede contestar".

"Valoro mucho lo de Marcelo fijando opinión y mostrando que de alguna manera toma posición, porque por ahí él dice en público lo que muchos dicen en privado y no se animan a plantear en público", dijo sobre Tinelli y expresó que "conmigo él tiene una relación de más de 20 años, de mucha honestidad, valora mucho lo que venimos haciendo y sé lo que piensa y creo que es muy bueno que su opinión le dé volumen a lo de Urtubey, a lo de Lavagna, a lo mío, a la construcción de una alternativa".

"El Gobierno intenta tapar su torpeza con discusiones estériles, pero no la tapa. Vos podés poner un show de luces y colores, tirar fuegos artificiales, hacer 100 mil memes que inunden los teléfonos de la gente, que la realidad es que todos los días cierran pymes, cierran comercios, hay rechazos de cheques, hay gente que saca créditos para pagar los servicios, la luz, el gas... y no hay meme, ni show, ni discusión en los medios que pueda tapar esa realidad", continuó en sus críticas al Gobierno.

Sobre el trabajo de Alternativa Federal, manifestó que lo que harán es "trabajar hasta el último día para darle un nuevo gobierno a los argentinos, un nuevo presidente, para construir una nueva mayoría. El rumbo del gobierno es el del fracaso, el abismo y tenemos que construir ese nuevo rumbo poniendo la educación, la producción y el trabajo como los valores centrales de la Argentina".

"Por su fracaso, por la mentira y por su soberbia el gobierno de Macri está terminado. La desilusión invadió al conjunto de la sociedad, los que lo votaron y los que no. El problema más serio es que esa desilusión es generalizada, la gente no cree en nada y en nadie, por eso, en lugar de pedir que nos crean, lo que le pedimos a la sociedad argentina es que nos den la oportunidad", concluyó en muy duros términos con la política económica de Cambiemos.