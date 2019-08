Jimena Barón y Mauro Caiazza anunciaron a través de una serie de videos, el fin de su romance. La pareja llevaba saliendo desde hace un año.

"Voy a tratar de ser lo menos dramática posible. Es una situación un poco rara para mí pero se generó en Instagram y en las redes a causa de la exposición porque es parte de mi manera de ser, transparente y de mostrar mi vida. Me generó mucha contradicción, de hecho no estoy muy segura de estar haciendo esto, pero uso mis redes como un vidrio de mi vida y soy súper honesta", comenzó diciendo la artista.



"La realidad es que estoy sola de nuevo, es una decisión que tomamos con Mauro. Si les interesa saber, estoy bastante sensible. Nunca iba a ser el momento de contar algo triste, así que prefiero blanquear la situación y que estemos bien los dos, lo merecemos", expresó con tono triste la actriz.



El bailarín no se quedó callado y también demostró su dolor por alejarse de la mujer que lo acompañó los últimos 12 meses. "Nos vamos a separar. Es un momento difícil para nosotros porque nos tenemos mucho amor y cariño, pero hay algo que no fluye ahora. Por ahí estamos enfocados en nuestras cosas y no podemos reencontrarnos”, señaló.



Con una mirada triste, sostuvo que tuvieron un año lleno de felicidad, pero que no estaban en sintonía. También indicó que hacer el video fue la mejor opción para que no surgan rumores.

LOS VIDEOS DEL DESCARGO:

Noticias relacionadas

Your browser does not support the video element.