Andrés Manzur era el presentador cordobés que estuvo al frente de un mega show que realizaron en Villa Carlos Paz con el fin de celebrar el Día de la Primavera y quién protagonizó un escándalo cuando le tocó presentar a Jimena Barón sobre el escenario.



"¿Quién quiere ver el culo de Jimena Barón esta noche? Ella lo va a mostrar sin ningún problema, así te lo digo. Ella hace alarde. Vos fijate cuando cante un tema que se da vuelta enseguida, y la gente va a delirar", dijo.



Sus palabras generaron fuerte repudio en redes y el colectivo de actrices emitió un comunicado sobre el tema.



Barón se puso al tanto de la polémica y respondió con contundencia a través de un vivo que hizo en Instagram.

Your browser does not support the video element.

"El fin de semana pasado tuve un show en Córdoba. Al parecer hay un conductor de una radio que me presentó de una manera muy machista, tengo entendido. Presentó a una banda que tocaba después de nosotros y dijo '¿tienen ganas de escuchar a los chicos? Y si tienen ganas de verle el culo a Jimena, ella no va a tener problema'. No está bien que a mí me presente como un culo. No está bien que el arengue hacia el público sea si tienen ganas de verme el ojete o no. Digo, si presentan culos, que presenten los culos de todos, de los chicos que tocaron después y antes", comenzó con su descargo.

"Chabón, si yo tengo problema o no de mostrar el culo es un tema mío, no debería ser una presentación de un show. A mí me sorprende estar en 2019 y que sea un tema el culo de una mina, mostrar el culo o mostrar una personalidad sexy", aseveró.



En su descargo, cerró: "Eso me aburre, me parece un tema antiguo. Es una libertad física, es un baile, es un vestuario y es una personalidad. Y es algo mío en todo caso. Y a respetar, porque es mi culo", dijo Jimena, repudiando el accionar de Manzur, combatiendo la violencia contra la mujer y defendiendo a ultranza su libertad".