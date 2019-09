REUTERS

Varias organizaciones ambientalistas marcharon este viernes en todo el país por la 3° Movilización Mundial contra la Crisis Climática. En la Ciudad de Buenos Aires, la manifestación se realizó desde Plaza de Mayo hacia el Congreso de la Nación.



La movilización se realizó luego de la cumbre que se realizó en la ONU esta semana, donde se alertó por la situación ambiental.



La movilización, que se realizó en más de 160 países, también se replicó en una treintena de ciudades del país, luego de la cumbre que se llevó a cabo en la ONU esta semana, donde se alertó por grave la situación ambiental.

Con el lema "Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro" y liderada por las organizaciones Alianza por el Clima, Jóvenes por el Clima y Fridays por Future Argentina (creada por la joven ambientalista Greta Thunberg), la multitud, mayormente conformada por niños, niñas y adolescentes, se manifestó a partir de las 15:00.

El acto central se realizó frente al Congreso de la Nación, donde hablaron referentes locales de la organización Fridays for Future y de Jóvenes por el Clima y Alianza por el Clima, entre otras.

"Esperemos que esto signifique el comienzo de un cambio real, dijo el ex baterista de Soda Stereo, Charly Alberti, quien participó de la marcha en la Ciudad de Buenos Aires.

El músico consideró que "son los chicos los que tienen que hablar ahora; es muy importante lo que pasa en estos días y ver que esto empieza a prender es muy gratificante".

Las marchas y movilizaciones se replicaron en distintos puntos del país. Argentina fue uno de los más de 160 países que participaron de este convocatoria mundial.

