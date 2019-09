La rubia Sol Pérez.

Sol Pérez estuvo en el living de Pampita donde habló de su vida personal. En medio de las polémicas que se generaron en los medios, con cruces con mediáticos, la rubia de la TV también le dio lugar al romance.

Por un lado, hablaron del incidente del vestido manchado con una remolacha en los Martín Fierro de cable. La conductora de Tarde Pero Temprano no descarta que haya sido a propósito y mantiene firme su postura sobre los hechos.

Sol también comentó su pelea con Javier Milei y expresó que no deberían invitarlo a ningún programa de televisión. Es que la rubia sigue enojada por lo sucedido.

A la hora de hablar sobre el corazón, dijo que no le interesa el amor. Sostuvo que ha tenido varias decepciones y contó que le descubrió a su ex fotos con otra chica.

Sol tuvo una charla exclusiva con Karina Vitorino hace unos días después del incidente con Fabián Medina Flores, quien le corrió el vestido con su mano y se le vio su ropa interior.

