Estadio colapsado por la gran cantidad de agua que cayó en el Conurbano

La lluvia no solo afectó a los vuelos y varias calles que se encuentran anegadas sino que también “pinchó” la pelota.

Los cuatro partidos que debían jugarse este sábado por la décima fecha del Torneo Apertura de la Primera B, Tristán Suárez-Los Andes, Sacachispas-Justo Jose de Urquiza, UAI Urquiza-Villa San Carlos y Defensores Unidos de Zárate-Argentino de Quilmes, fueron suspendidos por razones climáticas, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La totalidad de estos encuentros se jugarán el próximo martes a las 15.30.

Noticias relacionadas

Por su parte, los partidos que debían jugar Depotivo Merlo-Deportivo Laferrere, Victoriano Arenas-General Lamadrid y Real Pilar-Midland, por 12da. fecha del Torneo Apertura de la Primera C, también fueron suspendidos por razones climáticas.

Estos tres encuentros se jugarán el próximo martes a las 15.30.

En cuanto a los partidos correspondientes a la Primera D, también fueron suspendidos Deportivo Paraguayo vs. Claypole, Atlas vs. Central Ballester y Puerto Nuevo vs. Sportivo Barracas.

En cuanto a la liga de fútbol femenino, se dispuso que el duelo entre San Lorenzo y el SAT también se reprograme por las condiciones climáticas.