Un subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) se tiroteó esta mañana con dos ladrones que ingresaron a robar en una confitería del barrio de Almagro. Uno de los delincuentes murió y el otro resultó herido y detenido.

El hecho comenzó cuando ingresaron a robar en una confitería de la cadena Bonafide situada en Pringles al 400, en el barrio porteño. Uno de los clientes era un subcomisario de la PFA que dio la voz de alto.

Los ladrones no se intimidaron y comenzaron a disparar y el jefe policial repelió la agresión. En el tiroteo, uno de los delincuentes murió y el otro resultó herido y quedó detenido.

Había otro tercer delincuente que conducía un Peugeot 306 negro, vehículo del que habían descendido sus cómplices, escapó y a las pocas cuadras dejó abandonado el auto.



Policía de la Ciudad perimetró la zona y trabaja con las pericias en el lugar del hecho.

