Jane Fonda detenida en protesta por cambio climático, REUTERS

La actriz estadounidense Jane Fonda, de 81 años y vieja militante de diversas causas, fue arrestada el viernes en la ciudad de Washington durante una manifestación de protesta contra el cambio climático, como en las otras dos oportunidades.

Esta vez no estuvo sola, su colega Ted Danson compartió esposas con ella, expresó agencia ANSA.

Junto a los dos intérpretes fueron detenidas más de 30 personas "por manifestación ilegal en la intersección entre East Capitol y First Street", dijo al sitio especializado Variety una portavoz de la policía local.

Para la actriz de "Barbarella" es la tercera vez en las últimas tres semanas que es detenida; la primera fue cuando se trasladó a la capital estadounidense hace un mes para participar en las manifestaciones de los "Viernes por el clima", pero para el actor de la serie "The Good Place" fue en cambio la primera de su vida.

Our movement is rising like the water. Today 31 activists were arrested calling on a #GreenNewDeal, #NoNewFossilFuels, and protection of our oceans. #firedrillfriday 🔥 pic.twitter.com/FMDOhbgtyG