Juan Darthés

Tras la decisión de la Justicia nicaragüense de solicitar a Interpol la captura internacional de Juan Darthes por el delito de "violación agravada" de Thelma Fardín, Fernando Burlando, abogado del actor, aseguró que "llevarlo a un proceso judicial en Nicaragua sería prácticamente quitarle la vida".

"Ahora la Justicia brasilera seguramente reciba este pedido y tome alguna decisión pidiendo los pormenores de ese expediente y viendo si a un natural decide extraditarlo o no, yo lo veo bastante difícil", sentenció en declaraciones televisivas sobre el futuro de Darthés, que se encuentra viviendo en Brasil.

Consultado sobre cómo tomó el pedido de captura, respondió que "está claro que estamos en una profunda contraposición intelectual con lo que ha hecho el juez, porque creemos que lo que corresponde es la captura a nivel nacional".

En tanto, ante la pregunta sobre cómo se encuentra el actor tras esta decisión judicial, respondió que "Juan está bien, sabía que la posibilidad estaba" y destacó que "está muy fuerte para enfrentar un juicio, pero desde el punto de vista ético y humano está mal"

Sin embargo, reconoció que aunque "son noticias que uno nunca desea, de alguna manera estaba prevista esta situación". "Yo deseo un juicio justo en cualquier lado", enfatizó el letrado, quien remarcó que "Nicaragua es lo que menos uno puede desear por su situación política y jurídica".

Burlando también pidió que Darthés sea juzgado "en un país neutral" porque -enfatizó- en un país como éste (en referencia a Nicaragua), “con la Justicia que simboliza a un país con esas características, donde hay una dictadura, lejos de buscar la verdad se han preocupado por encontrar una verdad".

"No confío en la Justicia de Nicaragua. Hemos tenido una Fiscalía que no ha escatimado en errores y situaciones irregulares en todo este proceso", añadió el abogado, quien indicó que la de este país "no es una situación que garantice Justicia, ni equilibrio y ni un grado de equidad".