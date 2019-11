Lautaro Saucedo en su intento de robo a una señora.

A través de dos videos se reveló cómo fue el homicidio de Lautaro Saucedo en barrio Guadalupe, Santa Fe. Los fiscales Hernández y Torres expusieron ante la jueza Carrara qué sucedió el martes pasado en Risso al 2200. La magistrada ordenó que el agente policial imputado quede en prisión preventiva.

El oficial Francisco Aldo Olivares quedó en prisión preventiva tras ser imputado por el homicidio de Lautaro Saucedo ocurrido el martes pasado entre las 10.30 y las 11 en el barrio Guadalupe. Dicha resolución judicial se dio después de una audiencia que tuvo lugar en la sala I del subsuelo de tribunales y de la que participaron los fiscales Ezequiel Hernández y Martín Torres. Ellos solicitaron exhibir los videos que registraron el momento del hecho, para sostener la atribución delictiva. La defensora pública de Olivares, Leticia Feraudo, intentó evitar la proyección de las imágenes, pero la jueza Rosana Carrara avaló la pretensión fiscal y permitió la proyección de las mismas.

En la audiencia donde participaron familiares de Saucedo y Francisco Olivares, los fiscales explicaron que el violento suceso fue registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda, donde justamente reside un personal policial que al escuchar lo que ocurrió en la puerta de su casa, se puso el uniforme y salió a prestar colaboración.

Noticias relacionadas

La acción transcurrió en la vereda de la casa de la calle Risso al 2200. En el video se vio a una mujer -de 73 años- que caminaba por la vereda con una bolsa de papel en la mano. La misma fue abordada por Saucedo el cual intentó sustraer dicha bolsa por lo que se dio un forcejeo entre ambos pero también un diálogo.

Your browser does not support the video element.

Al no lograr hacerse de la bolsa, el joven desistió y comenzó a retirarse. Fue en ese momento en que la imagen mostró que la mujer le expresó unas palabras por lo que el chico volvió y la señora le entregó dinero. Luego, Saucedo se retiró por el mismo lugar por donde había llegado.

Fue momento en que entró en escena Olivares. Vestido con una campera roja de la firma Coca Cola y una gorra mantuvo un breve diálogo con la mujer víctima del confuso episodio. Sacó un arma y efectuó un solo disparo. No dio ninguna voz de alto.

Momento en que Olivares dispara a Saucedo.

Tras exponerse el video el imputado pidió hacer uso de la palabra y explicó que ese día trabajaba como seguridad en un reparto de gaseosas, y que uno de sus compañeros lo alertó sobre un posible robo: "Le pregunto a la señora si la habían asaltado, me dijo que sí, le pregunté si estaba bien, me dijo que sí; entonces hago dos o tres pasos y efectué el disparo, pero no para que falleciera sino para que no se vaya".

Agregó: "No fue mi intención, estoy muy apenado de lo que pasó. Quise proceder como personal policial, estoy profundamente mal por lo ocurrido, no era lo que yo quería. A los familiares les pido perdón, es algo irreparable".

A raíz de estas palabras fue que la defensora intentó mejorar la situación de Olivares y pretendió que sea imputado por una calificación jurídica menos gravosa: la de homicidio preterintencional. “Quiso evitar la evasión, realiza trabajos administrativos, no está acostumbrado a actuar en la calle. No tuvo intención de ocasionar daño, fue un proceder negligente con un resultado no buscado”, sostuvo Feraudo.

Los fiscales Torres y Hernández mantuvieron la grave imputación de homicidio triplemente calificado sobre Olivares, por haber sido cometido por un arma de fuego, por alevosía y por abuso de su condición de policía. Para los funcionarios judiciales, Saucedo disparó por la espalda sin dar una voz de alerta. “Actuó sobre seguro y a traición”, argumentaron.

Los fiscales además precisaron que Olivares desempeñaba una tarea que no le estaba permitida, y con el arma reglamentaria que brinda la fuerza provincial. No obstante ello, Hernández aclaró que si bien el imputado se presentó con el cargo de Subcomisario, con el devenir de la pesquisa se determinó que el mismo no reviste tal jerarquía.

Concluyeron que el imputado fue el primero en contactarse con la Central del 911 y dijo que existió un "enfrentamiento”, con lo cual para los investigadores quedó evidenciado que “desde un primer momento intentó obstruir el trabajo de la Justicia y mejorar su situación”.