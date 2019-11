A cuatro años del choque dejó en estado vegetativo a Macarena Medizabal, finalmente se conoce el veredicto contra el excorredor Santiago Silvoso quien atropello a la joven el 5 de abril de 2015.

A lo largo del juicio oral, la familia de la joven intentó acreditar a través de la prueba testimonial que el día del accidente Silvoso pasó el semáforo en rojo, que venía en zig-zag a más de 100 kilómetros por hora, que pasó a quienes iban en la misma dirección que él con una maniobra peligrosa por la derecha y que el auto en el que iba Macarena iba circulando a baja velocidad, con el semáforo en verde.

Los Mendizabal pidieron que se condene al excorredor por el delito de lesiones gravísimas con dolo eventual con una pena de 10 años e inhabilitación absoluta por ese tiempo más tres años más.

Por su parte, la fiscalía pidió tres años de prisión efectiva y cuatro años de inhabilitación por el delito de lesiones gravísimas culposas.

El siniestro sucedió en la madrugada del 5 de Abril de 2015 a la salida de un boliche de la Costanera porteña cuando Silvoso, que conducía un Honda Civic, impactó contra el Volkswagen Gol en el que viajaba Macarena, de 21 años, quien como consecuencia del fuerte impacto sufrió una lesión cerebral y quedó en estado vegetativo.

La joven, estudiante de psicología en la UCA, iba de acompañante en el automóvil que era conducido por Ramiro Sala Giménez, sobreseído en la causa.

Por su parte, la querella va a solicitar que condenen a Silvoso por el delito de lesiones gravísimas con dolo eventual.