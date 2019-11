Carlos Bianchi junto a Marga su esposa grabando el video de invitación de su cumpleaños.

Carlos Bianchi se convirtió en viral en las redes sociales de nuestro país por un video que subió donde se lo ve con su esposa cantando. El Virrey realizó un desopilante video de invitación para la fiesta de “los 140 años” que realizó junto a su esposa Margarita María Pilla, que también festeja su cumpleaños. Las imágenes donde se los ve cantando, dando toda la información a los invitados a su fiesta de cumpleaños se volvió viral en cuestión de horas.

En la producción se los ve a Bianchi y a Marga viajando en un auto. Preocupada por la celebración de su cumpleños número 70, la mujer le dice a su esposo: “Ay, Carli, se acerca la fecha”. “Y qué hacemos con los invitados”, responde el experimentado DT. Allí comienza un popurrí de reversiones de clásicos como “Yo no quiero media novia” de Palito Ortega, “Zapato roto” de Los Náufragos, “Será que no me amas”, de Luis Miguel y el cierre a todo ritmo con “Una cerveza” de Ráfaga.

En el recorrido que realizan los cumpleañeros por distintas partes de la Ciudad de Buenos Aires, aparece un lugar muy especial para Carlos. De fondo en una de las tomas se aprecia la cancha de Vélez Sarsfield.



El video cuenta con subtítulos en inglés, detalle que demuestra que habrá invitados de todo el mundo. Lo internacional del video de la fiesta también se puede observar en el saludo final de los protagonistas, que está hecho en francés e italiano. ¡Qué producción!.