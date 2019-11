Tiffani Shadell Lankford, docente suplente de la ciudad estadounidense de Kyle, en Texas fue detenida luego de que golpeara brutalmente a un alumna de 16 años con necesidades especiales. IMÁGENE SENSIBLES.



La violenta agresión ocurrió el viernes en la secundaria Lehman High School y fue grabada por otros alumnos, que alertaron a las autoridades.



En las imágenes, se puede ver cómo la mujer le da tres puñetazos en la cara a una alumna, la tira al piso y luego le pisa la cabeza.



La profesora de 32 años, que enseñaba allí desde hace dos meses fue despedida del colegio. La mujer tenía antecedentes por violencia doméstica.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que “no tolerará esta clase de conducta” y aseguró que Lankford se enfrentará a "graves consecuencias legales" tras lo sucedido.

