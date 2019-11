Los abogados de Juan Darthés le pidieron a la justicia de Nicaragua que revoque el pedido de captura internacional asegurando que "violentaría sus derechos humanos". Sin embargo, un Juez de Managua volvió a rechazar el pedido del actor acusado de violación agravada por Thelma Fardín.



Darthés atraviesa un nuevo revés judicial luego de que el juez del Décimo Distrito de lo Penal de Audiencias de Managua, Celso Urbina ratificara el pedido de captura internacional y detención inmediata en su contra. Además, también se le volvió a negar el pedido para que se investigue el pasado de la actriz para que se descarten dudas de "si la denunciante sufrió abuso sexual o no".

Noticias relacionadas

En la resolución se explica que las peticiones que realizó César Guevara, letrado de Darthés en Nicaragua, fueron rechazadas porque el actor está prófugo de la Justicia, en Brasil. Y según el sistema judicial nicaragüense “todo acusado tiene derecho a no ser juzgado en ausencia”.

Eilyn Cruz, abogada de Thelma Fardín, confirmó que “el pedido del abogado César Guevara, que trabaja con Fernando Burlando, es improcedente porque sería una investigación fuera de derecho e improcedente para la causa. Es incompatible con todo lo que establece el código nicaragüense”.

En referencia a que en el país natal del actor no hay extradición, y analizando la opción de que el proceso judicial continúe allí, Sabrina Cartabia, abogada de Thelma, dijo: “No creo que llegue a Nicaragua por el principio constitucional de Brasil sobre que no entrega a sus ciudadanos. Nicaragua ya hizo el pedido pero no creo que Brasil lo entregue”, aseguró. “Puede pasar que Nicaragua ceda la posibilidad de que Darthés sea juzgado en Brasil o que se lo capture cuando salga del país”, sostuvo.