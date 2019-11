Gastón Pauls, actor

Gastón Pauls se expresó en redes sociales y se defendió luego de que afirmara que la Tierra era plana en sus declaraciones en el documental "Pitágoras": "Entro a plantearme sobre el terraplanismo hace cuatro años más o menos. Yo siempre daba el ejemplo de Galileo Galilei como el de una persona que iba contra el poder, contra lo que supuestamente era la verdad. Para mí era un ejemplo conmovedor, ir contra lo instalado. Hasta que un día me dije 'pará, ¿y si la cosa es al revés?".

Pauls explicó: "Empecé a ver las dos teorías, llegué hasta los griegos. Y escuché a los que decían que la tierra giraba alrededor del sol, y los que decían que era el sol el que giraba alrededor de la tierra. Me parece super interesante. Nadie sabe cuál es la verdad. Yo no salí de la tierra para ver es redonda. Yo no me encontré con una pared de hielo, todavía. Lo que sí sé es que esto a mí me alimentó la duda. Y la duda es absolutamente bienvenida".

En uno de sus posteos, Gastón se defendió con una frase de Aristóteles: "El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona". Y en otro, directamente escribió: "Qué escandalete ridículo por plantear la duda, ¿no? Qué lindo sería que nos escandalizáramos por el hambre de otros y otras, ¿no?".

Noticias relacionadas

Su descargo en redes



Además citó un pasaje de la Biblia para continuar con su defensa. En una historia de Instagram publicó "Lucas 23:34".



"Y Jesús decía: 'Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen'. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes", reza ese tramo del Evangelio de Lucas.