El gran éxito televisivo regresará en formato teatral el próximo año

Hace unos meses que el regreso de "Casados con hijos" en versión teatral es una realidad. A medida que pasa el tiempo se van conociendo nuevos detalles y esta vez se conoció un adelanto de los protagonistas.

DaríoLopilato, Guillermo Francella y Florencia Peña ya se metieron de lleno en el regreso de la recordada comedia y pusieron su rostro y voces a las campañas publicitarias que llenan de expectativas a miles de fanáticos.

El video promocional mezcla material de la sitcom que fue estrenada originalmente en Telefe en 2005 y que hasta el día de hoy continúa con un espacio en esa pantalla, con desopilantes diálogos entre los tres actores haciendo sus respectivos personajes.

El guión esta vez estará adaptado a los tiempos que corren y se tratará de una nueva historia. Pepe ya no será un personaje machista y Moni será una mujer empoderada y más libre.

“Casados con hijos” debutará en el Gran Rex el 12 de junio de 2020 y se prevé que haya dosfunciones diarias por la tarde durante 80 días. Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón fueron quienes adaptaron el formato, mientras que Gustavo Yankelevich será su productor.