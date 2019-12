Lali expresó en las redes: "Hagan su trabajo con honestidad".



Lali Espósito siempre está comprometida socialmente, pero sin hacer partidismo político. Por ello, la cantante miró la asunción de Alberto Fernández por internet, desde España y le envió un mensaje a todos los políticos.

Mirando el discurso del presidente en la Cámara de Diputados, la cantante escribió en una historia de Instagram: "Siguiendo desde España la asunción del nuevo presidente Alberto Fernández. Deseo de corazón, como siempre, lo mejor. Hagan su trabajo con honestidad e integridad, políticos argentinos todos. Argentina te amo".

En una reciente entrevista, Lali habló de política, de por qué comunicó la represión en Chile y de cómo encara sus opiniones. "La verdad es que intento no meterme en política, en la cuestión partidista. En esto no sé qué opinar, porque estoy en el horno, porque no creo en nada, siempre espero lo mejor, pero vivimos decepcionándonos. Todos esperamos lo mejor, nos ilusionamos. No solo en Argentina, sino en toda América Latina", reflexionó la cantante.

Para finalizar, la cantante dijo: "La política tiene un extraño vibrar en mí. Todo lo que digo, lo hago con respeto, no con la intención de bardear a alguien. Siempre elijo pararme en el medio, porque es el lugar que me permite mirarlo todo, escuchar a unos y a otros y decir ah esto está bueno y esto otro también. O no. Esto no me gusta, prefiero esto".