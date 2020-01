El BMW que protagonizó el accidente arriba de una grúa.

En horas del mediodía de este viernes una mujer de nacionalidad uruguaya de 30 años fue víctima de un accidente de tránsito en la rambla Lorenzo Batlle a la altura de la parada 24 de Punta del Este, informó FM Gente y confirmó El País.

La víctima, que se encontraba en el cantero central de esa zona de la rambla, fue atropellada por una camioneta BMW conducida por un ciudadano argentino que se dirigía rumbo al este a muy alta velocidad, según informaron testigos a dicho medio.

En ese instante, la mujer fue despedida hacia el carril contrario y cayó sobre un auto que circulaba por el mismo.

Las autoridades informaron que el conductor de la camioneta con chapa argentina presentó 0.34 mg de alcohol en sangre, según confirmó una espirometría que se le realizó.

La victima logró ser estabilizada por personal médico en el lugar del siniestro y luego fue trasladada a un sanatorio privado de la zona.

Joe López, vocero de la Jefatura de Policía de Maldonado, dijo a El País que la joven está "grave" y que "corre riesgo de vida".