El conductor Andy Kusnetzoff lleva años de experiencia en el medio y hace poco reveló una práctica que realizaba en sus comienzos por el año 2000 producto de un problema personal que vivía. Andy contó que cuando realizaba el programa, Maldito Lunes por Telefe tenía la práctica de masturbarse.

Catalina Dlugi en diálogo con el conductor en su programa de La Once Diez, le comentó: "Una cosa que me impresionó mucho de vos que contaste, es que te ponía muy nervioso hacer El Bar y que te tenías que masturbar antes de hacerlo".

"Bueno… es un poco fuerte lo que me decís, Catalina. Así no lo dije porque yo nunca hubiese dicho que era antes de El Bar, lo dije por Maldito Lunes, pero lo de la masturbación sí, es cierto. Antes de grabar me daba tanta angustia que sí, a veces hacía, creo que era como en una película que arrancaba así, con ‘esto va a ser lo mejor del día’", confesó Andy.

Noticias relacionadas

"A mí me angustiaba ir a grabar por distintos temas que no vienen al caso, pero sí, es verdad", reveló.

La película a la que el conductor hace mención es Belleza Americana, donde Lester, el personaje interpretado por Kevin Spacey, se masturba en la ducha mientras dice esa frase.