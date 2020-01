Un conventillo del barrio porteño de La Boca se incendió hoy como consecuencia de una pelea intrafamiliar que derivó en que un joven adicto prendiera fuego un colchón, enojado por una discusión con su madre.

El hecho se produjo en las primeras horas de la madrugada de este jueves en el complejo habitacional ubicado en Irala 46, a media cuadra del Parque Lezama.



Todo se originó en el marco de un conflicto intrafamiliar, ya que un joven de 20 años, adicto a las drogas y el alcohol, y que agredía a su madre, comenzó una discusión con la mujer y, enojado por la situación, decidió prender fuego un colchón.



"Estoy destruida por dentro. Mi hijo me destruyó la vida. Yo no puedo hacer más nada por él. Estoy pidiendo que me ayuden a que entre a un centro de rehabilitación y que pague lo que tenga que pagar, porque no sólo me echó a perder mi casa completa, sino que también destruyó la de los vecinos, en donde viven muchos chicos", manifestó Fabiana, la madre del joven.



En declaraciones a C5N, la mujer agregó: "Cuando se pone drogado y tomado siempre me ataca a mí. No se deja ayudar. Me golpeó y uno de mis hijos lo golpeó a él. Me quedé sola con él y me volvió a atacar. Después me fui al hospital y prendió fuego el colchón".



"Le dijo a los vecinos que se quedó dormido con el cigarrillo, pero es mentira, porque le mandó una foto a una chica en la que está prendiendo fuego el colchón".



Al verse impedido de apagar el foco que había generado, el joven arrojó el colchón incendiado por una ventana, lo que propagó el fuego rápidamente en las precarias viviendas vecinas.



Como consecuencia del incendio, todo el conventillo fue afectado y las 14 familias que vivían allí debieron ser desalojadas: en el lugar también funcionaba el merendero "Los Angelitos", coordinado por la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el Movimiento Evita.



El joven acusado fue detenido y su madre reclama asistencia para que su hijo pueda recuperarse de la adicción que lo afecta: "Que esté preso si tiene que estar preso, pero yo ya no puedo hacer más nada".