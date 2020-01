Captura del video.

Otra vez una pelea a la salida de un boliche, esta vez dos grupos de jóvenes se enfrentaron a golpes a pocos metros del mar, en la zona de Playa Grande, en Mar del Plata.

Dos bandos de unas 10 personas cada uno, serían menores de 20. Se agarraron a las trompadas después de que los miembros de seguridad los sacaran del boliche a la fuerza. No hubo heridos.

En las imágenes de los videos que comenzaron a viralizarse en las redes sociales, se ve a una gran cantidad de varones que se golpean con piñas, patadas, agarrones. No hubo ningún detenido.

El 1º de enero, durante los festejos por Año Nuevo, en las puertas del mismo boliche se produjo otro hecho de violencia. Un patovica agredió violentamente a Joaquín, un joven de 21 años, al agarrarlo por detrás, a la altura de los hombros, levantarlo por el aire y arrojarlo brutalmente contra el suelo.

Una semana más tarde, a 200 metros de allí, en el boliche Bruto, otra vez los patovicas fueron protagonistas: le pegaron a dos hermanos turistas, oriundos de la provincia de San Juan.