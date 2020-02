La Queen al confesionario en RADIO LATINA.



La Queen fue entrevistada en exclusiva con Show Attack, el programa de Sol Pérez que empezó esta semana por RADIO LATINA y se confesó con detalles sobre su vida. "Un productor cuando le dije que era del Fuerte Apache se guardó el celular", sostuvo.

En el programa radial, la cantante habló de todo. "Me gusta que la gente apoye lo nacional. La propuesta del teatro me llegó a través de Muscari con Sex", dijo sobre su participación en la obra éxito del teatro.

Además, contó sobre su nuevo trabajo sobre las tablas. "Me llamó Laport para hacer Burlesque Baires Show en Mar del Plara y pidieron agregar mi personaje. Es mi primera temporada en Mar Del Plata. No caigo desde que hablaron de mí por primera vez en un portal y ahí explotó todo.", dijo a RADIO LATINA.

En cuanto a sus inicios, sostuvo: "Yo estaba sin plata, estaba pasando necesidades, pero quería ser un Pablo Vittar de Argentina para llevar la cultura al barrio. Me decían que me dedique a robar y yo quería que las maricas de mi barrio el Fuerte Apache salgan a gritar lo que son y sean respetados".

"Me discriminaban más por ser del barrio que por ser gay", explicó.

Y en medio de sus anécdotas, salió una muy llamativa sobre discriminación y prejuicios: "Cuando iba a una entrevista de trabajo y les decía donde vivía no me tomaban y me despedían con el gran "cualquier cosa te llamamos". Tenía que poner otra dirección para conseguir un trabajo digno".

"En un casting un productor se guardó el celular en el bolsillo por miedo a que le robe, cuando le dije que era del Fuerte Apache. Eso me produjo un shock", sentenció.

En cuanto a su objetivo profesional y de vida, La Queen sostuvo: "Quiero demostrar que las maricas podemos superarnos y llevar cultura a todos lados".

Su lado tierno y familiar se dio a conocer cuando habló de su madre y un sueño cumplido: "Traje por primera vez a mi mamá a conocer el mar. Cumplí el sueño de mi vida al compartir esto con ella. Mi mamá se levantaba a las 5 de la mañana para que nos den de comer y mi papá era vendedor ambulante, así pasaban nuestros días".