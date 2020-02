Pitbull, imagen ilustrativa

Una pequeña de dos años debió ser atendida de urgencia a raíz del ataque que sufrió por parte de un perro cuando circulaba con su mamá por un sector céntrico de Berisso.

La madre caminaba junto a su hija cuando fue abordada por el animal que mordió a la pequeña en la pierna izquierda.

Pese a los esfuerzos de la mujer por querer separar a su hija del animal, el ataque se extendió por varios minutos. La intervención de vecinos y transeúntes le puso fin a la pesadilla.

Tras el feroz ataque, la pequeña fue atendida de urgencia en el Hospital Larraín de Berisso en donde debieron realizarle decenas de puntos para cerrar las heridas.