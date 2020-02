Paro de colectivos.

El paro de colectivos de 24 horas decidido por el sector disidente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se cumple en forma dispar pero igual afecta a más de cincuenta líneas.

Desde la medianoche de este martes se cumple un paro de 24 horas en más de cincuenta líneas de colectivos, todas pertenecientes al grupo DOTA.

El acatamiento del paro en algunas líneas es total y en otras, como la 24, parcial.

Las siguientes son las líneas de colectivos que paran: 5–6–7–8– 9–10–20–21-23–24–25–28–31–44–50–51–56–57–74–76–79–84–91–99–101–106– 107–108–117–130–135–146–150–161–164–168–177 y 188.

Además, se suman las siguientes líneas municipales: 256-263-271- 299-370-373-384-385-388-403-405-421-429-435-540 y 543.