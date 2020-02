Llamado a la solidaridad

Se necesitan 10 dadores de sangre de cualquier grupo o factor para el niño Lorenzo Balestreri.

A quienes puedan colaborar, se solicita acercarse al Sanatorio Mitre, ubicado en B. Mitre 2553, Capital Federal.

Horario: de 8 a 11 horas. Edad: 18 a 65 años. es necesario concurrir con DNI y no se requiere estar en ayunas.

Desde ya, muchas gracias.