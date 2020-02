Chapo Guzmán al momento de su detención.

El Chapo Guzmán, fundador del cartel de Sinaloa, fue sentenciado hace un año y medio a cadena perpetua en la prisión ADMAX, en Colorado. La prisión es considerada como la más segura de Estados Unidos y pasa 23 de las 24 horas que tiene cada día dentro de su celda.

Su abogado, Jeffrey Lichtman, dio a conocer la nueva ocupación del narcotraficante mexicano. Según el letrado, Joaquín (su nombre) ocupa su tiempo libre en la apelación de su propio juicio: “Está ayudando, trabajando en el papeleo desde su celda”, comentó el defensor de “El Chapo”.

Guzmán Loera recurrirá ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos por presunta “mala conducta del juicio realizado en su contra”. El abogado, Jeffrey Lichtman, insiste en que su cliente no tuvo un juicio justo ya que, al menos cinco de los integrantes del jurado, violaron la ley durante el proceso.

Sobre su juicio, realizado el año pasado, cree que Estados Unidos no hizo honor a lo “especial y justo que era su sistema (...). Realmente pienso que falló”.

El Chapo still has an appeal pending with the Second Circuit, based in part on the alleged juror misconduct.@NYCDefenseLaw says Chapo is helping out, working on the paperwork from his cell in ADX…https://t.co/zXlZF78bJm pic.twitter.com/VyYXIn0nP3