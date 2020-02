Marcha en el Congreso por la muerte de Fernando Báez Sosa, Canal 26

En el marco de la marcha por el pedido de Justicia de Fernando Báez Sosa, un sobreviviente de la tragedia de Once dijo que esta muerte fue "el Cromañón del rugby".

"Estamos acá para pedir justicia", declaró en diálogo con Canal 26. Más adelante, dijo "Creo que hay que concientizar y prevenir".

"En la actualidad, los padres son más amigos de sus hijos que padres", indicó al tiempo que expresó que "Fernando nos paso a todos".

Noticias relacionadas

"Hay más casos porque no hay Justicia, la burocracia hace que los padres no puedan ver la justicia por sus hijos", declaró. "Tiene que haber un antes y después de Fernando", solicitó.