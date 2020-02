Imágenes inéditas de su detención.

Cuatros años después de su última detención en México, imágenes hasta ahora inéditas muestran distintos momentos de la llegada del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera a la cárcel de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México.

En el contenido presenta el momento en el que el fundador del cártel de Sinaloa fue identificado como el reo 3870. Cómo fue registrado por policías y olfateado por perros.

Tras cortarle el pelo, el bigote, tomarle sus huellas y darle la vestimenta de la cárcel, los uniformados lo sometieron a un interrogatorio de rutina con preguntas biográficas. Las imágenes corresponden a enero de 2016.

Mientras se limpia obsesivamente la tinta de los dedos, a "El Chapo" le preguntan por su profesión y responde: "agricultor", la misma respuesta que dio en sus capturas previas. Segundos antes, le habían preguntado por su esposa.

"Con la que estoy casado es Alejandrina Salazar, pero con la que vivo es con Emma Coronel", respondió, con el ceño fruncido y sin mirar al entrevistador. Posteriormente, fue llevado a su celda: un pequeño cuarto con una cama y una mesa de cemento.

Gentileza Latinus.

"El Chapo" llegó al penal de máxima seguridad "El Altiplano", ubicado en el Estado de México, adyacente a la capital, apenas siete meses después de fugarse de la misma cárcel por un espectacular túnel.