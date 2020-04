Nuevo reporte del Ministerio de Salud.

El ministerio de Salud informó esta mañana que la Argentina tiene 1.265 casos confirmados de coronavirus y 37 fallecidos, mientras que 82 pacientes permanecen en tratamiento en unidades de cuidados intensivos.





Durante la habitual presentación del reporte diario realizado por la cartera sanitaria, encabezado por la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, se explicó que los casos positivos se registraron en 21 provincias y que el promedio de edad de los contagiados es de 45 años, mientras que el de los fallecidos es de 61 años.

El 48,3 por ciento de los casos está relacionado con viajes al exterior, mientras que los restantes fueron infectados por contacto estrecho con los retornados al país o por la transmisión comunitaria que ya se constata en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Chaco y Tierra del Fuego, se indicó en el reporte matutino.

"Las personas que llegan de viaje, no tendrán permiso de circulación a pesar de realizar actividades esenciales", informó.

"Las personas internadas es de 82 personas, en relación a muestras se analizaron más de 7800 muestras. El porcentaje de positivos es del 18,25%. Planificamos una salida escalonada, cuidadosa, protegiendo a las personas más grandes con un distanciamiento físico", reveló.

"La salida debe ser realista y segura porque la gente necesita realizar actividades para seguir viviendo. Las medidas de prevención en este contexto deben ser clave", reiteró.

"La distancia entre 1 y 2 metros, toser y estornudar con el codo, lavado de mano, si alguno tiene síntomas debe quedarse en casa y pedir ayuda si debe realizar algún trámite. Las instituciones también debe cumplir normas como limpieza de superficies y airear", cerró.

