El comandante de las Fuerzas Armadas dando un mensaje a los EE. UU. sobre el despliegue de fuerzas.

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos mantuvo una reunión con funcionarios de defensa y con el presidente Donald Trump para emitir un comunicado a los estadounidenses sobre el despliegue de fuerzas para combatir el narcotráfico.

Noticias relacionadas

"Quiero agradecer a los soldados, marinos por su contribución en esta operación...Hace un tiempo con inteligencia llegamos a la conclusión de que los cárteles, como consecuencia del COVID-19, intentan ingresar droga a nuestro país", fueron las principales palabras del comandante en jefe.

Your browser does not support the video element.

El comandante afirmó: "Esto es inaceptable. Estamos en guerra con el coronavirus, con el terrorismo y con los cárteles también. Somos de la Fuerza America y no vamos a permitir que penetren America para matar americanos. Parte de los militares y navíos ya están en el Caribe en la misión".

Your browser does not support the video element.

"Ahora no es momento de penetrar America y vamos a defender al país sin importar las consecuencias.", decía mientras se mostraban videos sobre el despliegue de las fuerzas armadas en los puntos estratégicos.

Your browser does not support the video element.

El mensaje completo en inglés del comandante en jefe emitido a toda la nación estadounidense.