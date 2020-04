Coronavirus, NA.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que asciende a 70 la nómina de fallecidos por coronavirus, cinco más desde el reporte vespertino de ayer, y subrayó que el porcentaje de positividad de los testeos se encuentra dentro de los parámetros de eficiencia indicado por los expertos.





Las nuevas muertes corresponden a tres hombres residentes en la Ciudad de Buenos Aires, de 91, 95 y 74 años, y una mujer de 62 años residente en la provincia de Buenos Aires.

Durante la emisión del reporte diario suministrado por la cartera sanitaria, la secretaría de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dedicó un párrafo a la cuestión de los análisis que confirman la infección de las personas y afirmó que se "trabaja fuerte para testear de manera eficiente".





"El porcentaje de positividad está entre el 10 y el 20%, que es el nivel recomendado por los expertos y por la Organización Mundial de la Salud para mostrar la eficiencia del testeo", dijo la funcionaria en referencia a un indicador que hoy se encuentra en 13,6%.





En el país ya se realizaron 14.850 análisis de muestras, 1.520 realizadas ayer por la red de 142 laboratorios público-privados, lo que arroja una tasa de 327 test por millón de habitantes.





Vizzotti explicó que si el porcentaje de positividad superara el 20% "diría que se está testeando poco" y si, por el contrario, cayera por debajo de 10%, indicaría que se está testeando demasiado y que es poca la "eficacia".

Por otra parte, destacó la situación estable de otros indicadores como el porcentaje de personas infectadas en el exterior, que se sostiene en 43%, el 34% que se explica por un contacto estrecho con los primeros y el 12% que responde a transmisión comunitaria.





También es estable, por debajo de 100, las camas ocupadas (98 en total) por estos casos en unidades de terapia intensiva y se mantiene sin variación la cantidad de provincias que han detectado casos, 21, lo que habla de los resultados positivos del aislamiento social dictada por el Ejecutivo.





Del total de casos el 45% son mujeres y el 55% son hombres y, a fecha, el total de altas es de 365 personas.





"Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 45 años", indica el reporte matutino.





Ayer fue la Ciudad de Buenos Aires la jurisdicción que confirmó más casos, con 18, seguida por la Provincia de Buenos Aires y por Neuquén con 17.





Vizzotti también reiteró su mensaje de ayer sobre el uso de barbijos caseros para evitar la propagación de la enfermedad por parte de asintomáticos: se trata de una medida complementaria que no reemplaza a las otras acciones ya recomendadas como el distanciamiento y el lavado de manos.





Finalmente, recordó que aquellos que estén incorporados a lo que se llama "personal esencial" deben quedarse en casa y consultar a los servicios médicos ante la aparición de los primeros síntomas.





En tanto, durante el reporte el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, señaló que son 1795 casos positivos en Argentina, que la letalidad del coronavirus es del 3,7% sobre los casos reportados

