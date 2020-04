Captura del video del intento de saqueo.

Un grupo de delincuentes asaltó a fines de marzo y en plena cuarentena obligatoria por el coronavirus un supermercado de la localidad bonaerense de Pergamino y robó dinero y una moto que estaba en la vereda. Por el hecho hubo 9 detenidos que ahora recuperaron su libertad.

El robo se produjo el lunes 30 de marzo, pasadas las dos de la tarde, en el súper chino Siria, del barrio Acevedo, adonde unas 15 personas intentaron entrar a robar la mercadería.

Una cámara de seguridad del local y varios vecinos con sus teléfonos celulares captaron el momento del asalto, que fue resistido por los empleados, quienes no pudieron evitar que los delincuentes se llevaran dinero de la caja y una moto que estaba en la vereda.





Efectivos de la comisaría local fueron alertados por el hecho y acudieron al lugar, aunque los delincuentes huyeron corriendo.







Los procedimientos, a cargo de efectivos de distintas áreas de la policía bonaerense, fueron seguidos de cerca por ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni.

Pero apenas una semana después de los arrestos, la Justicia les otorgó las domiciliarias a todos los imputados. Si bien el juez de Garantías N° 2, Julio Caturla, consideró que había riesgos procesales de fuga o de entorpecimiento de la investigación, decidió concederles el beneficio por el solo hecho de que fijaron domicilios y que la Policía podía corroborar que permanecieran en ellos.

El magistrado adoptó esta medida sin correr traslado a la fiscalía interviniente, luego de la que la defensa de los acusados reclamara sus excarcelaciones, según informaron a Clarín fuentes con acceso al expediente.

Horas después de la medida uno de ellos fue visto mientras caminaba por la calle de otro barrio, violando la disposición, por lo que lo detuvieron nuevamente, ahora por un nuevo delito: "evasión".

"Iba a lo de mi novia. No sabía que no podía ir", le dijo al fiscal Francisco Furnari, titular de UFI N° 2. Sin embargo, el juez Caturla decidió mandarlo otra vez a su casa.