Patricia, dueña de un hostel en Brasil.

Patricia Loria es dueña de un hostel en Buzios desde hace 10 meses y contó en "Mañanas Informadas" por Canal 26 como pasa sus días de aislamiento en aquella ciudad perteneciente al estado de Río de Janeiro (Brasil).

"Prefectura pide que vuelvan a sus casas en todas las calles... En las puertas donde la gente es mayor de 60 dejan un cartel amarillo para que puedan recibir ayuda", comentó Patricia.

En cuanto a la repatriación de argentinos que quedaron varados en Brasil y esperan ser repatriados, la mujer explicó: "Hoy van a a repatriar a dos chicas argentinas que tengo en el Hostel, les harán estudios antes de ingresar a Argentina y el paso de frontera será en Uruguayana".

"En Buzios, hace dos días se detectó el primer caso. No permiten entrar a personas de otras ciudades cercanas", en relación a la medido que ha tomado el representante gubernamental en Buzios sobre las medidas impuestas por el gobernador de Río de Janeiro.

En cuanto a las medidas del estado, la mujer amplió: "El gobernador de Río tomó medidas opuestas a Bolsonaro y cuidó más a sus ciudadanos cerrando los lugares de alto tránsito".

Aquí el video.