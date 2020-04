Hospital Italiano.

En la Argentina ya se reportaron 115 víctimas fatales con coronavirus y son más de 2.500 los pacientes infectados, entre ellos se registró esta mañana la situación del Hospital Italiano -cuya sede central se encuentra ubicada en el barrio porteño de Almagro- con 19 casos de COVID-19.

Tras darse a conocer dicha noticia, médicos del hospital grabaron un video desmintiendo las últimas informaciones donde se daba cuenta de que los infectados “representaban el 40% del personal”. El material fue difundido en la cuenta oficial de la diputada Cecilia Moreau.

“Queremos transmitir tranquilidad y desmentir la información, es completamente falsa que un 40% del personal del Hospital Italiano está infectado por COVID-19. No es esa cifra”, comenzó a decir uno de los médicos del lugar.

Noticias relacionadas

“Piensen que el hospital tiene 10.000 empleados, por lo tanto 40% de 10.000 tendríamos muchos más que en toda la Argentina. Transmitimos tranquilidad y los pocos colegas que están infectados se están recuperando”, cerró.

Los 19 casos positivos representa un 0.13% del total de trabajadores del hospital (al rededor de 14.500). De dichos casos, sólo dos trabajaron en áreas de atención de pacientes con COVID-19; uno sólo corresponde a una empleada que regresó de Colombia, seis a contactos con ese caso, y el resto aún queda por determinar el factor del contagio.

Todos fueron detectados hace más de tres semanas. La mayoría se encuentra en buen estado de salud y sólo tres permanecen internados en sala para ser monitoreados, como indica la normativa estatal.

Your browser does not support the video element.

La pandemia de mala gente que difunde #FakeNews también es un problema.

Un abrazo a todos los trabajadores del #HospitalItaliano que siguen trabajando como todos los días.#ArgentinaUnida #CuidarteEsCuidarnos ❤️🇦🇷💪🏼 pic.twitter.com/vuR1iQEYMT — Cecilia Moreau (@CECILIAMOREAU) April 16, 2020

El comunicado del Hospital Italiano

Las autoridades del centro médico ratificaron los casos pero sostuvieron que están llevando a cabo "múltiples medidas" para proteger a los trabajadores y a los pacientes que asisten. En el mismo comunicado afirman que tres de los infectados se encuentran internados "con evolución satisfactoria". Sólo uno tuvo antecedente de viaje y dos habían asistido en forma directa a pacientes con enfermedad confirmada. Los 16 restantes se encuentran cumpliendo con el aislamiento social y preventivo en sus domicilios y presentan grados leves de la enfermedad y fueron contagios "por otros motivos".

Para abordar los casos se estableció un "plan de capacitación que alcanzó a más de 7500 colaboradores" del hospital, donde "se hizo foco en la prevención y el correcto uso de los elementos de protección personal". "Somos la institución de salud que más testeos ha realizado hasta el momento", añadieron.

A su vez, especificaron que implementaron como medida obligatoria el uso de barbijos quirúrjicos y que pusieron a disposición "todos los elementos necesarios para la protección personal", entregándolos "en forma ordenada en cada sector de acuerdo al riesgo que presenta". Además, hicieron hincapié que no sufren una falta de insumos, contrario a lo denunciado por Latorre.

Al cerrar, comunicaron la entrega de 5000 barbijos N-95 y que se destinaron "circuitos separados para pacientes con y sin sopecha de Covid-19". Desde la dirección del Hospital aclararon que se emite un reporte diario encargado de informa la evolución de la pandemia y las medidas adoptadas por el Comité de Crisis.

MAPA INTERACTIVO DEL CORONAVIRUS EN EL MUNDO: